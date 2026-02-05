Мострансавто подвело итоги использования социальных карт для проезда

За первые месяцы текущего года пассажиры воспользовались социальными картами москвича и жителя Подмосковья для оплаты проезда в автобусах более 17,6 миллиона раз. В будни количество таких поездок достигает около 570 тысяч.

Три филиала Мострансавто сконцентрировали почти 40% всех поездок по социальной карте в Московской области. Лидером стал МАП №10 в Королеве с результатом в 2,4 миллиона поездок. Второе место занимает МАП №12 в Ногинске, где было зафиксировано более 2 миллионов трансакций. Третье место уверенно удерживает МАП №11 в Балашихе с результатом более 1,9 миллиона поездок.

Социальная карта стала удобным инструментом для обеспечения мобильности сотен тысяч жителей региона. Мострансавто, подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, обслуживает свыше 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов, располагая автопарком более чем из 5 тысяч автобусов.