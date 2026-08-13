Мострансавто подготовило сезонные маршруты для дачников Подмосковья

В этом году Мострансавто запустило 31 сезонный маршрут, который связывает населенные пункты Подмосковья с садоводческими и дачными товариществами. Кроме того, на 16 маршрутах увеличили количество автобусов, чтобы обеспечить дополнительную транспортную доступность в дачный сезон.

Чтобы поездки на дачу и обратно были комфортными для всех пассажиров, важно знать и соблюдать правила перевозки вещей. В автобусах можно бесплатно провозить багаж, если сумма его длины, ширины и высоты не превышает 120 сантиметров. Если вещи больше по габаритам, нужно купить дополнительный билет.

Стоимость провоза багажа в пригородных автобусах зависит от расстояния:

до 25 км включительно — 73 рубля;

от 25 до 50 км — 146 рублей;

более 50 км — 219 рублей.

Перед поездкой важно убедиться, что вещи надежно упакованы и не создают неудобств другим пассажирам. Багаж, сумма трех измерений которого превышает 180 сантиметров, к перевозке не допускается.

Мострансавто также напоминает о правилах перевозки садового инвентаря. Лопаты, грабли, тяпки и другие инструменты можно перевозить в автобусе, но их острые и режущие части должны быть надежно закрыты. Это необходимо, чтобы исключить случайные травмы пассажиров и повреждение элементов салона. Инвентарь следует размещать так, чтобы он не мешал проходу и не создавал неудобств для других людей.