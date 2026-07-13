Мострансавто перевезло участников и гостей фестиваля «Лето. Музыка. Музей»

С 8 по 12 июля автобусы компании «Мострансавто» обеспечивали транспортное сообщение для участников и гостей IX Музыкального фестиваля под открытым небом «Лето. Музыка. Музей». Мероприятие прошло в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре.

Шаттлы доставляли людей от железнодорожных станций Истра и Новоиерусалимская к месту проведения фестиваля и обратно. Автобусы отправлялись по мере заполняемости пассажирами.

Перед выходом на линии весь транспорт проходил обязательный предрейсовый контроль. Водителей дополнительно проинструктировали о соблюдении правил дорожного движения и стандартов культуры обслуживания пассажиров.

На фестивале выступили ведущие симфонические коллективы страны и солисты, многие из которых известны во всем мире. Фестиваль был посвящен 120-летию со дня рождения великого композитора ХХ столетия Дмитрия Шостаковича.