Мострансавто открывает двери в историю автомобильного транспорта

Мострансавто, подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, приглашает всех желающих посетить Музей истории автомобильного транспорта. Богатая коллекция из более чем 700 экспонатов ждет гостей в городе Чехове.

Музей предлагает погрузиться в историю пассажирского транспорта. Экспозицию часто посещают школьники, а в период каникул — семьи с детьми. Постоянная выставка «История и современность» представляет масштабную коллекцию техники и артефактов. Основу составляют автобусы, грузовые и легковые машины отечественного производства. Посетители могут увидеть легендарные советские автомобили, такие как «полуторка» ГАЗ-АА, «Победа» и автобус ЗиЛ-158. Также представлены кассовые аппараты, форменная одежда водителей и другие уникальные предметы.

Формирование коллекции началось в 2001 году и продолжается до сих пор. Экскурсии для гостей проводит директор Музея Владимир Комаров, который посвятил компании более 50 лет своей профессиональной деятельности. Его увлекательные рассказы оживляют историю каждого экспоната.

Музей ждет гостей по адресу: Московская область, город Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Время работы: будние дни с 9:00 до 16:00. Записаться на посещение можно по телефону +7 (963) 722 67 25. Вход на экспозицию и экскурсионное обслуживание бесплатные.