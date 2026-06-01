Мострансавто перевезет участников фестиваля театров в Сергиевом Посаде

С 26 мая по 3 июня в Сергиевом Посаде пройдет XXIII Фестиваль театров малых городов России. Участники и организаторы мероприятия будут обеспечены транспортом благодаря компании Мострансавто, которая находится в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы предприятия будут перевозить творческие коллективы, технические службы и организаторов между основными точками фестивальной инфраструктуры, площадками проведения спектаклей, местами проживания и туристическими объектами Московской области. График движения транспорта составлен с учетом расписания репетиций, показов и других мероприятий.

Транспортное обслуживание будет осуществляться на протяжении всего фестиваля. Автобусы оснащены всем необходимым оборудованием для комфортного и безопасного проезда. Перед выходом в рейс весь подвижной состав проходит тщательный технический контроль. Для перевозок привлекаются только опытные водители, с которыми проводятся обязательные инструктажи по правилам дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров.