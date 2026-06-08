Мострансавто организовало перевозку гостей двух крупных фестивалей в Подмосковье

В минувшие выходные Мострансавто успешно обеспечило транспортную логистику для участников и гостей двух масштабных мероприятий: литературно-поэтического фестиваля «Проект:ПОЭТ» и Международного инклюзивного фестиваля творчества детей и молодежи «Мир без границ».

С 6 по 7 июня автобусы компании обслуживали фестиваль «Проект:ПОЭТ», который прошел в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Вяземы». Транспорт обеспечивал перевозку посетителей от станции Голицыно до площадки проведения фестиваля и обратно.

7 июня Мострансавто также организовало доставку участников и гостей фестиваля «Мир без границ». Автобусы, оборудованные для перевозки маломобильных пассажиров, доставляли детей и сопровождающих из разных городов Московской области к месту проведения фестиваля в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе и обратно.

Перед выходом на маршрут все автобусы прошли обязательный предрейсовый контроль. Специалисты проверили исправность систем, влияющих на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. Водители получили дополнительные инструктажи по соблюдению правил дорожного движения и культуры обслуживания.

Благодаря слаженной работе сотрудников предприятия, транспортное обслуживание фестивалей прошло без сбоев. Автобусы выполнили все запланированные рейсы, обеспечив безопасную и комфортную перевозку участников и гостей мероприятий.