Мострансавто организовало перевозки на фестиваль искусств Чайковского

С 26 июня по 5 июля Мострансавто осуществляет транспортное обслуживание XII Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину. Мероприятие проходит в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского.

Для перевозок Мострансавто задействовало автобусы из разных филиалов. Транспорт обеспечивает доставку артистов, творческих коллективов и участников с музыкальными инструментами между ключевыми точками маршрутов.

Мострансавто регулярно участвует в транспортном обеспечении масштабных культурных мероприятий Московской области. Перед выходом на линию весь подвижной состав проходит обязательный технический контроль, а водители — предрейсовые медицинские осмотры и дополнительные инструктажи.

Организаторы фестиваля отмечают, что главная особенность мероприятия — концерты в формате опен-эйр на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника. Гостям обещают встречи с классической музыкой и танцем в исполнении лучших мастеров, а также параллельную программу с выставками, концертами, музыкальными флешмобами, кинопоказами и другими мероприятиями.