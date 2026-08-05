Мострансавто обеспечит транспорт для «Дня поля Московской области»

В пятницу, 7 августа, Мострансавто организует транспортное обслуживание для участников и гостей «Дня поля Московской области — 2026». Мероприятие пройдет в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа.

Для удобства посетителей компания предоставит два автобуса, которые будут курсировать между железнодорожным вокзалом Дмитрова и площадкой проведения мероприятия. Рейсы будут выполняться в течение дня по мере заполнения салона. Транспортные средства обозначат специальными информационными табличками.

Перед выходом на линию автобусы пройдут технический контроль. Специалисты проверят исправность всех систем, влияющих на безопасность и надежность перевозок. Водители пройдут предрейсовый медицинский осмотр и дополнительный инструктаж по соблюдению Правил дорожного движения, безопасному управлению автобусом и стандартам обслуживания пассажиров.

Организаторы обещают, что в течение дня гостей ждут выставка современной сельскохозяйственной техники, дегустации продукции подмосковных производителей и насыщенная развлекательная программа.