«Мострансавто» назвало топ-10 маршрутов к местам отдыха в Подмосковье

В «Мострансавто» рассказали о 10 популярных автобусных маршрутах. На предстоящих выходных жители и гости Подмосковья могут посетить множество достопримечательностей региона.

Для прогулки в липовом парке усадьбы Фряново удобно ехать на автобусе № 35 от Щелково до Фряново и № 335 Фряново — Москва, Щелковский автовокзал, остановка — «Автостанция Фряново».

Чтобы посетить усадьбу Дубровицы, подойдет автобус № 65 от станции МЦД Подольск до станции Дубровицы, остановка — «Дубровицы».

До усадьбы Марфино можно доехать на автобусах № 31 — Мытищи — Марфино, № 37 д/о Марфино — станция Катуар, № 60 остановки МЦД Лобня — Марфино и № 519 Марфино — Москва, метро Алтуфьево. Остановка — «Дом отдыха Марфино».

Чтобы погулять по старинным липовым аллеям усадьбы Быково нужно доехать до остановки «Керосиновая лавка», где останавливаются автобусы № 441 и № 478.

А до музея-заповедника «Абрамцево» можно добраться на автобусе № 55 из Сергиева Посада.

Во автобусах компании «Мострансавто» можно оплатить проезд с помощью банковской карты, карт «Стрелка» или «Тройка», а также социальной карты.