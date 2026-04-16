Мострансавто назвало самые востребованные маршруты в начале года

Мострансавто, подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, представило отчет о работе за первые месяцы 2026 года. Предприятие проанализировало загруженность своих 12 МАПов и выявило наиболее популярные маршруты среди жителей и гостей региона.

С начала года лидером по количеству перевезенных пассажиров остается МАП № 10 в городе Королев. За отчетный период пассажиры совершили там более 19,4 миллиона поездок.

В компании также изучили, какими способами оплаты предпочитают пользоваться пассажиры МАП № 10. Наиболее популярными оказались социальные карты — по ним прошло более 9,1 миллиона операций. Банковские карты заняли второе место с показателем более 6,6 миллиона трансакций. Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») использовались для оплаты проезда более 3,6 миллиона раз.

Конкуренция между филиалами остается высокой. Второе место в рейтинге интенсивности перевозок занял МАП № 11 в городе Балашиха с результатом более 18,1 миллиона поездок. Третье место у МАП № 12 в городе Ногинск, где зафиксировано более 14,1 миллиона поездок.

Мострансавто продолжит отслеживать пассажиропоток и публиковать статистические данные в течение года.