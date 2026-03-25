Мострансавто назвало лидеров по перевозкам учащихся в Подмосковье

Мострансавто, подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, подвела итоги перевозок учащихся за определенный период. Школьники и студенты Подмосковья совершили более 15,2 миллиона поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности.

Лидером по пассажиропотоку стал маршрут № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», где было зафиксировано более 136,8 тысячи поездок.

Также были выделены три филиала, обеспечивших наибольший объем перевозок: * МАП № 12 г. Ногинск — более 2,24 миллиона поездок; * МАП № 10 г. Королев — более 2,23 миллиона поездок; * МАП № 11 г. Балашиха — более 1,46 миллиона поездок.

Мострансавто рекомендует родителям заранее заботиться о балансе ученической карты, чтобы поездки были комфортными. При поступлении средств на счет карта автоматически выводится из стоп-листа в центральной системе. Однако обновление данных в терминалах автобусов может занимать до 24 часов при нестабильной связи.

Актуальные способы пополнения баланса доступны в разделе «Частые вопросы» на сайте транспортной карты (https://strelkacard.ru/faq/3/74). Если карта не срабатывает на валидаторе, несмотря на положительный баланс, ее статус можно проверить через личный кабинет на портале https://strelkacard.ru.

При проверке у учащегося должен быть документ, подтверждающий возраст и возможность льготного проезда. Если возникнут сложности, операторы поддержки готовы помочь по телефону 8 (800) 100-77-90 или по электронной почте info@strelkacard.ru.