Мострансавто напомнило правила перевозки спортивного инвентаря

Пассажирам, которые предпочитают активный отдых, следует знать правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах Мострансавто. Компания напомнила, как правильно перевозить спортивное снаряжение и средства индивидуальной мобильности, такие как скейтборды, самокаты, роликовые коньки, сапборды и другие предметы.

Мострансавто является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. В компании подчеркнули, что предметы спортивного снаряжения, которые в длину, ширину и высоту не превышают 120 см, можно провозить бесплатно. Транспортировку более крупных объектов необходимо оплачивать дополнительно, при этом их параметры в сумме не должны превышать 180 см.

Снаряжение должно быть упаковано в специальные чехлы, чтобы не пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров. Правила перевозки спортивного инвентаря указаны в статье 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Провоз спортивного инвентаря оплачивается согласно действующему тарифу. В городском сообщении стоимость перевозки составляет 73 рубля, в пригородном — в зависимости от расстояния: до 25 км включительно — 73 рубля, свыше 25 до 50 км включительно — 146 рублей, свыше 50 км — 219 рублей.

Водитель автобуса может отказать в перевозке спортивного инвентаря, если он препятствует входу или выходу пассажиров из транспортного средства.