Мострансавто напомнило о правилах перевозки животных в автобусах

Маленькие собаки, кошки и птицы могут путешествовать бесплатно, если они находятся на руках или в переноске. Клетка или контейнер должны соответствовать требованиям: сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 120 см.

Отдельно стоит отметить правила для собак-поводырей. Они сопровождают своих хозяев бесплатно, но должны быть в наморднике, на поводке и с опознавательным знаком.

Если вы планируете поездку с собакой среднего или крупного размера, то она должна быть в наморднике и на коротком поводке. В этом случае проезд питомца оплачивается по тарифу на провоз ручной клади. В городском сообщении стоимость составляет 73 рубля. В пригородных маршрутах тариф зависит от расстояния: * до 25 км включительно — 73 рубля; * свыше 25 до 50 км включительно — 146 рублей; * свыше 50 км — 219 рублей.

Владельцы животных несут полную ответственность за их поведение. Животное не должно создавать неудобств другим пассажирам или загрязнять салон транспортного средства.