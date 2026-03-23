Мострансавто напомнило о правилах перевозки спортивного инвентаря

В связи с наступлением теплой погоды Мострансавто обращает внимание любителей активного отдыха на правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах предприятия. Компания обслуживает более 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов, и ежедневно на линии выходит свыше 5 тысяч автобусов.

Согласно правилам, сезонный спортивный инвентарь и средства индивидуальной мобильности, такие как самокаты, ролики и скейтборды, можно провозить бесплатно, если их габариты не превышают 120 см в длину, ширину и высоту. Более крупные предметы необходимо перевозить за дополнительную оплату, при условии что их параметры в сумме не будут превышать 180 см.

Правила перевозки спортивного инвентаря указаны в статье 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Провоз оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость составляет 73 рубля, в пригородном — зависит от расстояния: 73 рубля до 25 км включительно, 146 рублей свыше 25 до 50 км включительно, 219 рублей — свыше 50 км.

Водитель может отказать в перевозке, если спортинвентарь препятствует входу или выходу пассажиров из автобуса. Все снаряжение должно быть надежно упаковано в специальные чехлы, чтобы не пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров.