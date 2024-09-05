«Мострансавто» начнет обслуживать маршрут из Свердловского до Москвы

Администрация Лосино-Петровского сообщила о том, что частный перевозчик «Ранд-Транс» прекращает деятельность. Из-за этого часть маршрутов закроют, а другую передадут в «Мострансавто», в том числе 886к из поселка Свердловский до Москвы.

По предварительным данным, маршрут № 506к до метро Щелковская и № 56к до железнодорожной станции Монино закрывают. Взамен добавят автобусы от «Мострансавто» на маршруты № 362 и № 38. Маршрут № 886к также заберет муниципальный перевозчик.

Уже на следующей неделе фирмы «Ранд-Транс», «Ранд-Транс-1», «Вест Лайн», «Стаффтранс», «Стаффтранс-1», «Балашиха-Экспресс», «Альфа-Грант» и «Домтрансавто» уйдут с рынка. Их готовили к продаже «Мострансавто». Предприниматель говорит, что не сможет осуществлять перевозчики из-за тяжелой экономической ситуации уже с 10 сентября.

В прежнем режиме работает группа юридических лиц — фирмы «Автомиг», «Автомигтранс» и «Автокольцо».

Временные договоры до открытого конкурса возьмет на себя «Мострансавто». Часть дублирующих маршрутов закроют, а другие — усилят.

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