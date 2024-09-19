«Мострансавто» начало обслуживание новых маршрутов в Котельниках

Два новых маршрута начало обслуживать «Мострансавто» в Котельниках. На них жители смогут воспользоваться соцкартами, чтобы оплатить проезд.

Маршрут № 872к от микрорайона Южный до станции метро Волжской, а также № 1229к от торгового центра «Мега» Белая Дача до станций Люберцы и Железнодорожной из Котельников теперь будет обслуживать «Мострансавто».

На маршрутах будут действовать нерегулируемые тарифы с мерами социальной поддержки. Так, определенные категории жителей Подмосковья смогут оплатить проезд с помощью социальных карт.

Также поездки можно будет оплатить, используя банковские карты, а также «Стрелку» и «Тройку».

Отметим, что актуальное расписание можно найти на остановках и на официальном сайте «Мострансавто».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».