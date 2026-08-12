Мострансавто набирает водителей автобусов в Подмосковье

Мострансавто приглашает жителей Московской области и других регионов присоединиться к команде водителей автобусов. Открытые вакансии доступны в филиалах предприятия в разных округах Подмосковья.

Компания гарантирует соблюдение законодательства РФ, своевременную выплату заработной платы и широкий набор социальных гарантий.

Соискатели с водительскими правами категорий B или C могут получить категорию D бесплатно. На период подготовки кандидату выплачивается стипендия — 27 093 рубля. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса Мострансавто не менее одного года.

Новым водителям, а также тем, кто возвращается на работу в Мострансавто после перерыва продолжительностью более года, начисляется единовременная выплата 50 тысяч рублей.

Для специалистов, которые приезжают в Московскую область из других регионов, предусмотрены особые условия: * размещение в корпоративном общежитии; * компенсация части расходов на аренду жилья — до 12 тысяч рублей ежемесячно; * компенсация расходов на дорогу домой дважды в год — до 10 тысяч рублей за каждую поездку.

Продолжительность ежегодного отпуска может достигать 42 дней, форменная одежда предоставляется бесплатно, а обязательные медицинские осмотры оплачивает предприятие.

Все актуальные вакансии по филиалам размещены на официальном сайте предприятия в разделе «Вакансии». Получить консультацию специалистов по подбору персонала можно по короткому номеру *1795 или телефону +7 (903) 161-92-91. Также для связи с рекрутерами работает специальный Telegram-бот.