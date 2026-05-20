Автобусы «Мострансавто» доставят участников соревнований «Школа безопасности»

Мострансавто организовало транспортное обеспечение для участников Московского областного этапа XX Всероссийских соревнований детско-юношеского движения «Школа безопасности». Мероприятие началось в городском округе Луховицы, в районе деревни Ильясово.

20 и 21 мая автобусы предприятия будут работать в режиме шаттлов. Они обеспечат перевозку школьников и сопровождающих от места проведения соревнований до бассейна «Дельфин» в Луховицах, где пройдет один из этапов программы.

Организаторы отмечают, что «Школа безопасности» — это не только спортивные соревнования, но и проверка физической подготовки, силы воли и умения принимать быстрые решения в нестандартных ситуациях.

В Мострансавто подчеркнули, что предприятие уделяет особое внимание безопасности при организации перевозок детей. Все автобусы соответствуют установленным требованиям и оснащены необходимым оборудованием: желтыми проблесковыми маячками, тахографами, системами спутниковой навигации и ремнями безопасности. Транспорт проходит обязательный технический осмотр и предрейсовый контроль, а водители — медицинский осмотр перед выходом на линию.