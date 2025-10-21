Мост в Симбухове капитально отремонтируют

В деревне Симбухово началась активная подготовка к капитальному ремонту моста, перекинутого через реку Исьма. Этот мост является частью транспортной инфраструктуры и обеспечивает связь между населенными пунктами.

В целях информирования населения и обсуждения всех аспектов предстоящих работ состоялась встреча, в которой приняли участие начальник территориального управления Верея Антон Миняев и представители подрядной организации. На встрече были рассмотрены все нюансы ремонтных работ, а также меры, направленные на минимизацию возможных неудобств для жителей деревни Симбухово и окрестных населенных пунктов.

Представители подрядной организации разъяснили, что в соответствии с проектной документацией параллельно с основными работами по капитальному ремонту будет возведен временный объездной мост, который позволит обеспечить бесперебойный проезд всех видов транспорта. Особое внимание уделено безопасности пешеходов. Для них будет организована специальная зона пересечения строительной территории. На период проведения капитального ремонта движение по основному мосту будет полностью перекрыто. Временная переправа, построенная с учетом всех требований безопасности, обеспечит непрерывность транспортного сообщения. Окончание капитального ремонта моста в Симбухове запланировано на февраль 2027 года.