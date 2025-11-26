Мост обновят в Бутурлино

Округ активно преобразует свою транспортную инфраструктуру, уделяя особое внимание повышению безопасности и комфорта для всех участников движения. В рамках этой масштабной программы сейчас полным ходом идут работы по модернизации двух объектов: моста в Бутурлино и путепровода в Лукино.

По словам представителя подрядчика, главные цели проектов — сделать дороги безопаснее, улучшить транспортное сообщение и обеспечить долговечность инфраструктуры. Работы на мосту в Бутурлино находятся на стадии активного строительства. В данный момент специалисты заняты ключевым этапом: устанавливают шесть балок перекрытия, которые станут основой нового пролетного строения. Параллельно с этим подрядчик ведет подготовку площадки: укладывает песок для формирования прочного основания, а также производит монтаж свай и опор.

В проекте предусмотрены не только широкие проезжие части для автомобилей, но и пешеходные зоны, отдельные тротуары и современное энергоэффективное освещение. Объект планируют сдать в эксплуатацию к 1 июля 2026 года.