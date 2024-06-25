Мост на станции МЦД в Лобне отремонтируют к концу августа

В Лобне на станции МЦД отремонтируют конкорс — распределительный зал для пассажиров. На данный момент идет подготовка к масштабным работам, а также ремонт существующего моста.

Реконструкцию проведет компания «РЖД». Срок окончания работ — конец августа 2024 года. Об этом, а также о других итогах в сфере благоустройства рассказала глава округа.

«Сейчас в городе проходят следующие виды работ: монтаж канализационных насосных станций для новой школы на 2200 мест; распил и уборка деревьев на Букинском шоссе 20/3, Советской, 1 и в Лесопарке, а также ежедневная уборка мусора», — прокомментировала глава Лобни Анна Кротова.