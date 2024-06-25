Мост на станции МЦД в Лобне отремонтируют к концу августа

Фото: Администрация г.о. Лобня

В Лобне на станции МЦД отремонтируют конкорс — распределительный зал для пассажиров. На данный момент идет подготовка к масштабным работам, а также ремонт существующего моста.

Реконструкцию проведет компания «РЖД». Срок окончания работ — конец августа 2024 года. Об этом, а также о других итогах в сфере благоустройства рассказала глава округа.

«Сейчас в городе проходят следующие виды работ: монтаж канализационных насосных станций для новой школы на 2200 мест; распил и уборка деревьев на Букинском шоссе 20/3, Советской, 1 и в Лесопарке, а также ежедневная уборка мусора», — прокомментировала глава Лобни Анна Кротова.

Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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Пресс-служба администрации Лобни
Фото: Пресс-служба администрации Лобни
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За сутки уже выполнены работы по улучшению работы канализации на улице Шадунца и в микрорайоне Депо. Также рабочие установили скамейки на Лобненском бульваре, окрасили детскую площадку у храма по улице Катюшки,
отремонтировали площадку на улице Чайковского и окосили траву на ряде улиц. В июне также завершили подключение коммуникаций — в центральном парке, на стадионе «Труд», в парках «Река Времени», «Москвич» и «Киово». На улице Заводской тоже появился новый водопровод протяженностью 400 метров. Гарантия на обновленную систему составляет 50 лет.

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