«Мост между народами». Воробьев — о совместной с Узбекистаном выставке «Свет между мирами» в Истре
Андрей Воробьев: выставка «Свет между мирами» открылась в «Новом Иерусалиме»
Выставка «Свет между мирами» заработала в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Уникальная экспозиция объединила живопись российских и узбекских художников.
Экспозиция выставки объединила коллекции «Нового Иерусалима» и музея имени Игоря Савицкого из Нукуса. Гостям представили более 160 работ Александра Волкова, Соломона Никритина, Александра Шевченко, Климента Редько и других мастеров. Увидеть их картины можно будет до 8 ноября.
Выставка стала важной частью сотрудничества Подмосковья и Узбекистана. Проект поддержали на федеральном уровне.
Губернатор напомнил, что Московскую область с Узбекистаном связывают прочные экономические и гуманитарные отношения. Так, уже было запущено несколько совместных предприятий, среди которых — «Щелково Агрохим» и «Металл Профиль».
Кроме того, в Подмосковье для обмена опытом нередко приезжают узбекские педагоги, школьники и медики. При участии зарубежных врачей в регионе продолжают создание орфанного центра для пациентов с редкими заболеваниями.
«Искусство служит мостом между народами. Мы уверены, что эта выставка позволит нам еще лучше понять друг друга и подчеркнуть общие ценности», — написал Воробьев в Telegram-канале.