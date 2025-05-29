Выставка «Свет между мирами» заработала в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Уникальная экспозиция объединила живопись российских и узбекских художников.

Экспозиция выставки объединила коллекции «Нового Иерусалима» и музея имени Игоря Савицкого из Нукуса. Гостям представили более 160 работ Александра Волкова, Соломона Никритина, Александра Шевченко, Климента Редько и других мастеров. Увидеть их картины можно будет до 8 ноября.

Выставка стала важной частью сотрудничества Подмосковья и Узбекистана. Проект поддержали на федеральном уровне.

Губернатор напомнил, что Московскую область с Узбекистаном связывают прочные экономические и гуманитарные отношения. Так, уже было запущено несколько совместных предприятий, среди которых — «Щелково Агрохим» и «Металл Профиль».