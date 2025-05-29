«Мост между народами». Воробьев — о совместной с Узбекистаном выставке «Свет между мирами» в Истре

Андрей Воробьев: выставка «Свет между мирами» открылась в «Новом Иерусалиме»

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Выставка «Свет между мирами» заработала в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Уникальная экспозиция объединила живопись российских и узбекских художников.

Экспозиция выставки объединила коллекции «Нового Иерусалима» и музея имени Игоря Савицкого из Нукуса. Гостям представили более 160 работ Александра Волкова, Соломона Никритина, Александра Шевченко, Климента Редько и других мастеров. Увидеть их картины можно будет до 8 ноября.

Выставка стала важной частью сотрудничества Подмосковья и Узбекистана. Проект поддержали на федеральном уровне.

Губернатор напомнил, что Московскую область с Узбекистаном связывают прочные экономические и гуманитарные отношения. Так, уже было запущено несколько совместных предприятий, среди которых — «Щелково Агрохим» и «Металл Профиль».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
1/3
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
2/3
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
3/3

Кроме того, в Подмосковье для обмена опытом нередко приезжают узбекские педагоги, школьники и медики. При участии зарубежных врачей в регионе продолжают создание орфанного центра для пациентов с редкими заболеваниями.

«Искусство служит мостом между народами. Мы уверены, что эта выставка позволит нам еще лучше понять друг друга и подчеркнуть общие ценности», — написал Воробьев в  Telegram-канале.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте