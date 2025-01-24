Мост-конкорс на станции МЦД-4 Железнодорожная откроют в Балашихе в 2025 году

В городском округе Балашиха на станции МЦД-4 Железнодорожная активно ведутся работы по второму этапу масштабной реконструкции. Одним из ключевых элементов проекта стало строительство современного моста-конкорса, который обеспечит удобный переход через железнодорожные пути.

Новый объект соединит улицы Октябрьскую и Пролетарскую в микрорайоне Железнодорожный, что существенно улучшит доступность станции для местных жителей.

В течение 2024 года на станции были выполнены значительные работы. Завершено устройство фундамента для северного павильона, проведена перекладка коммуникаций в районе третьей платформы, а также демонтирована четвёртая платформа.

Проект предусматривает строительство четырёх современных платформ с навесами по всей их длине, а также самого большого моста-конкорса на четвертом диаметре. Новый переход будет оборудован спусками к платформам и обеспечит безопасное и комфортное перемещение пассажиров. Его общая площадь составит 5,2 тысячи квадратных метров. Для удобства пассажиров предусмотрено 15 эскалаторов и 7 лифтов, что особенно важно для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Первый этап реконструкции был успешно завершен еще в сентябре прошлого года. Тогда на станции построили две новые платформы с навесами, а также южный вестибюль с конкорсом, в котором установили десять эскалаторов, четыре лифта и более 40 турникетов. Кроме того, была благоустроена прилегающая территория.

Завершение реконструкции станции и развитие инфраструктуры сделают транспортную систему более удобной и доступной для жителей региона, улучшив качество их повседневной жизни.