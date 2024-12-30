Мост-конкорс на станции МЦД-4 в Балашихе откроют в 2025 году

Жители смогут использовать мост для транзитного перехода через железнодорожные пути — он свяжет Октябрьскую и Пролетарскую улицы в микрорайоне Железнодорожном. Его площадь составит 5,2 тысячи квадратных метров.

На протяжении 2024 года продолжалась масштабная реконструкция станции Железнодорожная. На данный момент выполнены работы по устройству фундамента северного павильона, перекладка коммуникаций в районе платформы № 3 и демонтаж платформы № 4.

Всего здесь обустроят четыре новые платформы с навесами во всю длину, а также самый большой на четвертом диаметре мост-конкорс для безопасного перехода через пути. Его площадь составит 5,2 тысячи квадратных метров. Он будет оборудован 15 эскалаторами и семью лифтами для родителей с колясками и маломобильных пассажиров.

Первый этап реконструкции завершили в сентябре прошлого года. На станции Железнодорожная были выполнены работы по возведению двух платформ с навесами и строительство южного вестибюля с конкорсом, где оборудовали 10 эскалаторов, четыре лифта и установили более 40 турникетов. Также было проведено благоустройство прилегающей территории.