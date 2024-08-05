Мост для высокоскоростной железной дороги достроят в Химках к концу года

В Химках продолжается строительство моста через канал имени Москвы. По нему пройдет будущая высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург. Работы на этом участке завершат в 2024 году.

Специалисты завершили надвижку одного из пролетов моста. Сооружение состоит из девяти пролетов, восемь из них специалисты уже установили. Длина всего моста составит около 400 метров, а вес конструкции — почти четыре тысячи тонн.

Магистраль Москва — Санкт-Петербург станет первой железной дорогой в России для высокоскоростного движения. Протяженность путей — 679 километров. Ожидается, что около 23 миллионов человек в год смогут перемещаться между столицами всего за два часа 15 минут. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. Запустить движение по высокоскоростным путям планируют в 2028 году.

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