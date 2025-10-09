Мост через ручей на Главной улице отремонтировали в поселке Черкизово

В поселке Черкизово Пушкинского округа завершили капитальный ремонт мостового перехода через ручей на улице Главной. На время проведения работ на участке было организовано движение в реверсивном режиме, сейчас оно запущено в полном объеме.

Мост длиной около 21 метра обеспечивает транспортное сообщение между поселком Черкизово и микрорайоном Звягино. Также по нему осуществляется подъезд к нескольким высшим учебным заведениям, студенческим общежитиям, гимназии, церквям и другим социальным объектам.

«Специалисты полностью заменили пролетное строение и надземные элементы опор, заменили балки, укрепили берег с помощью габионов, уложили новое дорожное полотно, а также установили ограждения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Капремонт мостового перехода был реализован по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».