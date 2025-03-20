Мост через реку Журавку построят в Путилкове к 2026 году

Мост через реку Журавку построят в Путилкове в первом квартале 2026 года. Его возведут в рамках обустройства дороги Путилково — Пятницкое шоссе.

Сейчас на объекте монтируют балки пролетного строения моста — всего их будет 21. Завершить основные работы планируют к 2026 году, рассказали в региональном Минтрансе.

«Параллельно проводится устройство земляного полотна по основному ходу автодороги, со стороны Пятницкого шоссе ведется устройство подпорных стен, идет строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций. Общая строительная готовность объекта составляет порядка 27%», — отметил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Дорогу строят в рамках комплексного плана по развитию дорожной сети в Путилкове. Она обеспечит транспортную связь с Пятницким шоссе и улучшим транспортную ситуацию. Общая протяженность четырехполосной дороги составит 1,8 километра. Там также обустроят кольцевую развязку, пешеходную зону и велодорожку.