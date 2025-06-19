Мост через реку Журавку построят в Подмосковье к 2026 году

Мост через реку Журавку возведут в рамках строительства дороги Путилково — Пятницкое шоссе. Сейчас там завершают устройство плиты проезжей части. Движение по участку запустят в следующем году.

Общая готовность моста достигла 80%. По словам главы регионального Минтранса Марата Сибатулина, на участке также ведут устройство земляного полотна по основному ходу дороги, а со стороны Пятницкого шоссе уже возвели подпорные стены.

«Также строители переустраивают инженерные коммуникации и устраивают ливневую канализацию. В настоящий момент общая строительная готовность объекта составляет более 30%», — сказал он.

Рабочее движение по дороге запустят в следующем году. Новая дорога обеспечит транспортную связь с Пятницким шоссе и улучшит ситуацию на Путилковском шоссе.

В ведомстве добавили, что общая протяженность четырехполосной дороги составит 1,8 километра. Там также обустроят кольцевую развязку, пешеходную зону и велодорожку.