Строительство дороги Путилково — Пятницкое шоссе продолжается в Красногорске. Ее протяженность составит почти два километра. Ожидается, что дорога улучшит транспортную ситуацию в районе Путилковского шоссе.

Дорогу строят в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей сети в Путилкове. Готовность работ уже почти достигла 60%.

Сейчас строители завершают устройство земляного полотна и нижнего слоя на отдельных участках. Работы проводят на отрезке от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково.

«Строители приступили к укладке первого слоя асфальта и монтажу бортового камня. На мосту через реку Журавку завершено устройство подпорных стен и строительство ливневки. Строительная готовность моста составляет почти 90%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Четырехполосная дорога обеспечит связь с Пятницким шоссе и улучшит транспортную ситуацию в районе Путилковского шоссе. Ее общая протяженность составит 1,8 километра. В рамках проекта также построят кольцевую развязку и пешеходную зону.