Мост через реку Ворю отремонтировали возле деревни Голыгино

В Сергиево-Посадском округе завершили капитальный ремонт моста через реку Ворю возле деревни Голыгино. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты полностью разобрали старые элементы — цокольную часть, тротуары, ограждения и дорожное покрытие, включая защитные и выравнивающие слои пролетного строения.

«Протяженность отремонтированного мостового сооружения в деревне Голыгино составляет порядка 40 метров. Мостовики реконструировали пролетное строение, забетонировали цоколи, консольные и монолитные участки, и устроили сопряжение», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

После этого рабочие уложили новое дорожное полотно, заменили ограждения, обустроили водоотводную канаву и дождевую канализацию.

Капитальные работы стартовали осенью прошлого года года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который позже получил другое название.

Пока шел ремонт, движение по мосту было перекрыто, а транспорт перенаправляли по Старому Ярославскому шоссе через деревню Лешково и село Воздвиженское.