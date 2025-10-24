Мост через реку Вольную в деревне Степановки отремонтируют в ноябре

Мост через реку Вольную вблизи деревни Степановки продолжают ремонтировать. Там уложат новое покрытие, установят ограждения и нанесут разметку. Работы завершат в ноябре.

Мост построили в 1966 году. Он обеспечивает связь жителей Степановки с деревней Авсютино и Шатурским шоссе.

Протяженность сооружения — 35 метров. Как рассказали в областном Минтрансе, там уже отремонтировали деформационный шов, гидроизоляцию и переходные плиты. На время работ на мосту организовали реверсивное движение для машин.

«В ближайшее время специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие и установят перильные и барьерные ограждения, а затем приступят к подмостовым работам и нанесению разметки», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Сейчас дорожники активно обследуют мосты и путепроводы на региональной сети, чтобы составить план ремонта. Это позволит продлить срок службы сооружений и снизить риск аварий.