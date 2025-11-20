Мост через реку Вольную у деревни Степановки отремонтировали

Мост через реку Вольную рядом с деревней Степановки под Орехово-Зуевым отремонтировали. Ежедневно по нему проезжает около двух тысяч машин, рассказали в областном министерстве транспорта.

Протяженность моста — 35 метров. Его построили в 1966 году. В рамках ремонта там привели в порядок гидроизоляцию и переходные плиты, а также деформационный шов, заменили консоли тротуаров, уложили новый асфальт, установили ограждения и нанесли разметку.

В ведомстве добавили, что сейчас специалисты продолжают дополнительные обследования мостов на региональных дорогах, чтобы определить места, где в первую очередь нужно провести ремонт.