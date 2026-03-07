Мост через реку в деревне Лукино обновят в Серпухове

В Серпухове продолжается реконструкция моста в деревне Лукино. Строительная готовность объекта достигла 26 процентов от запланированного объема.

Специалисты завершили бетонирование ригеля первой опоры — это основной несущий элемент конструкции. Опоры номер два и три уже возвели до уровня ригелей. К их финальной отделке приступят после завершения работ над подферменными плитами.

На площадке началась подготовка к монтажу пролетных строений. На стапелях собирают крупногабаритные блоки будущей конструкции. Продолжается разработка котлована для армогрунтовой стенки за третьей опорой — это укрепит подходы к путепроводу.

«Мы также переустраиваем временную дорогу со стороны деревни Лукино, чтобы сохранить транспортную доступность на период работ», — сообщили в администрации округа.

К монтажу укрупненных блоков в пролет между опорами два и три строители планируют приступить в начале апреля. Полностью завершить все работы на путепроводе рассчитывают к первому сентября.