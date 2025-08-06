Мост через реку Торгошу в Сергиево-Посадском округе отремонтируют в 2025 году

Возле деревни Тураково в Сергиево-Посадском округе продолжается капитальный ремонт моста через реку Торгошу. Сейчас движение транспорта по конструкции ограничено.

Строители уже выполнили значительный объем работ: полностью разобрали мостовое полотно, демонтировали консоли перехода, пролетные строения, основные конструкции и промежуточные опоры. Кроме того, они завершили демонтаж устоев и укрепление откосов.

«Мостовики сейчас монтируют опоры, после чего приступят к работам по сопряжению и монтажу пролетного строения», — пояснил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

Для автомобилистов организовали объезд по другим дорогам округа.

Завершение капитального ремонта запланировано на конец 2025 года.