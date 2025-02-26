Мост через реку Скалбу построят в Пушкино к концу года

Мост через реку Скалбу продолжают строить в Пушкино в рамках реконструкции Ярославского шоссе. Завершить работы планируют к концу года.

Как сообщили в региональном Минтрансе, построенный в 1970 году мост демонтировали из-за того, что он не соответствовал нормативным требованиям. Сейчас там обустроили два временных сооружения и объездные дороги.

«В настоящее время строители устанавливают опоры, приступают к монтажу балок пролетных строений нового моста, протяжённость которого составит более 70 метров», — сказали в ведомстве.

Новый мост обеспечит движение основного хода по четырем полосам в каждую сторону.

Первый этап реконструкции участка Ярославского шоссе с 35 по 47 километр планируют завершить в 2027 году.

В «Центравтомагистраль» добавили, что работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».