Мост через реку Синичку в деревне Сабурово построят к 2026 году

Мост через реку Синичку построят в деревне Сабурово в третьем квартале 2026 года. Там уже приступили к устройству свайных опор будущего строения. Работы проводят в рамках обустройства дублера Пятницкого шоссе.

«В настоящее время на участке строительства проводится устройство стоек двух опор путепровода в деревне Сабурово, выемка непригодного грунта, идет переустройство инженерных коммуникаций. Параллельно продолжается строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное», — отметили в ведомстве.

Новая дорога пройдет от примыкания в Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выезда из Юрлова. Протяженность объекта превысит 5,2 километра, а движение организуют по четырем полосам. Проезд по дороге будет бесплатным.

Кроме того, на примыкании дублера к выезду из Юрлова создадут кольцевую развязку, а также путепроводы, мост и разворотную петлю при выезде на старое Пятницкое шоссе.

На участке обустроят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, автобусные остановки и шумозащитные экраны.

Новая дорога позволит водителям экономить до 30 минут в пути.