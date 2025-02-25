Мост через реку Синичку построят в Подмосковье к 2026 году

Мост через реку Синичку возведут в Подмосковье в рамках строительства дублера Пятницкого шоссе. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Строители уже приступили к сборке металлоконструкций. Всего их будет более 1,1 тысячи, рассказали в региональном Минтрансе.

«Также ведутся работы и на других участках. Продолжается устройство четырех опор путепровода в деревне Сабурово, ведется переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное», — уточнили в ведомстве.

На новой дороге обустроят четыре полосы движения. Ее протяженность составит 5,2 километра. Дублер пройдет от примыкания к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выезда из Юрлова.

В составе дороги построят кольцевую развязку, путепроводы через деревню Сабурово, мост через реку Синичку, а также разворотную петлю. Для жителей обустроят пешеходные зоны, велодорожки, автобусные остановки и шумозащитные экраны.

Дорога позволит улучшить транспортную ситуацию на Пятницком шоссе, а также сэкономить до 30 минут времени в пути.