Мост через реку Рожайку в селе Молоди реконструируют к концу года

На Старом Симферопольском шоссе в селе Молоди в городском округе Чехов продолжается капитальный ремонт мостового перехода через реку Рожайку. Работы проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ежесуточно на сооружении протяженностью около 40 метров трудятся приблизительно 25 специалистов, а также четыре единицы специализированной дорожной техники.

«Работы сосредоточены на одной части сооружения — мостовики демонтировали крайние опоры, построили две новые опоры и обновили ригели у второй и третьей опор, а еще смонтировали балки пролетного строения. Сейчас укрепляют конусы из армированного бетона на крайних опорах, а также армируют межблочные швы и ремонтируют стойки второй и третьей опор. В июле планируется перенаправить движение на отремонтированную часть моста и продолжить работы на второй части», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На сооружении, возведенном в 1948 году, в дальнейшем уложат слои мостового полотна на пролетном строении, обустроят проезжую часть, организуют систему водоотвода.

Для удобства пешеходов предусмотрено обустройство тротуаров и подходов к мосту. Полное открытие движения запланировано на ноябрь.

Реализация проекта позволит обеспечить комфортный и безопасный проезд местных жителей к домам, к усадьбе Молоди, церкви Воскресения Христова, общеобразовательной школе и железнодорожной станции Молоди.