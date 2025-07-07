Мост через реку Речму в деревне Бутурлино отремонтируют к концу 2026 года
В деревне Бутурлино в городском округе Серпухов временно закрыли движение транспорта по мосту через реку Речму. Пешеходы могут пересекать переправу без ограничений.
Капитальный ремонт моста начнется в текущем году и продлится до конца следующего года. На период работ организованы объездные пути: автомобилисты могут проехать через Окское и Борисовское шоссе.
Изменения коснутся и общественного транспорта. Автобусы маршрута № 24 «Серпухов — Арнеево — Новинки» будут курсировать по Борисовскому шоссе, минуя 11 остановок от «улицы Крупской» до «Бутурлино-2».
Для обеспечения бесперебойного сообщения до конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию временный мост, который будет обслуживать как пешеходов, так и транспортные средства.
Администрация Серпухова призвала с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также отметила необходимость тщательно соблюдать правила дорожного движения.