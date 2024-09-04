Мост через реку Пехорку построят в Балашихе до конца года

В жилом комплексе «Пехра» в Балашихе продолжается строительство четырехполосного моста через реку Пехорку. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.

На данный момент в ЖК завершили работы по возведению опор, установке балок, гидроизоляции и ограждений. Сейчас рабочие укладывают верхний слой покрытия моста. Длина транспортного объекта составит 38 метров, ширина — 22,5 метра.

Рабочие также нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и освещение. По обеим сторонам моста обустроят пешеходные тротуары. Все работы планируется завершить в третьем квартале 2024 года.

Отмечается, что новый мост улучшит транспортную доступность ЖК «Пехра», который строится между улицами Трубецкая и Звездная, облегчая выезд из комплекса и сокращая время в пути до центра Балашихи и железнодорожной станции «Балашиха».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69 месте по оценке Фонда развития территорий.

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