Мост через реку Пехорку построили в Балашихе

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации мосту в городском округе Балашиха. Объект возвели для улучшения транспортной доступности жилого комплекса «Пехра».

В Главном управлении государственного строительного надзора Московской области уточнили, что новый путепровод облегчит выезд с территории комплекса и ускорит доступ на шоссе Энтузиастов, улучшив транспортное сообщение.

Мост длиной 38 метров и шириной 23 метра оснащен четырьмя полосами движения и безопасными пешеходными тротуарами. В ближайшее время здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки и освещение.

Сейчас застройщик «Гранель» завершает подготовку документов для ввода объекта в эксплуатацию. Запуск движения по мосту запланирован на ноябрь.

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