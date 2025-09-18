Мост через реку Пажу в Сергиевом Посаде отремонтируют в октябре

Второй этап капитального ремонта моста через реку Пажу завершился в Сергиевом Посаде. Движение по нему запустят в октябре.

Как рассказали в региональном Минстрансе, мост находится вблизи поселка ОРГРЭС. Его ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Длина сооружения составляет 50 метров. Оно обеспечивает транспортное сообщение между Хотьково и Дмитровым.

«Движение транспорта по мосту у поселка ОРГРЭС осуществляется в полном объеме. Сейчас дорожники благоустраивают территорию и ведут подмостовые работы: планируют обочины, штукатурят и красят опоры. Полностью завершить работы планируется в октябре 2025 года», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

В ходе работ на мосту отремонтировали пролетное строение и опорные части, обустроили новые переходные плиты, заменили ограждения и системы водоотвода.