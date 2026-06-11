Мост через реку Нару возле деревни Наро-Осаново построят к осени

В Одинцовском округе продолжаются работы по капитальному ремонту моста через реку Нару, расположенного на Можайском шоссе в районе деревни Наро-Осаново. Обновление сооружения длиной более 12 метров проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте уже завершили демонтаж старого моста. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта и пешеходов строители также организовали временную объездную дорогу.

«В капитальном ремонте моста через реку Нару задействованы 21 мостовик и две единицы спецтехники. Сейчас специалисты армируют и бетонируют опоры № 1, на которые после установят пролетные балки моста. До конца июля полностью сформируют две опоры и уложат плиты подходов к мосту, а после начнут монтаж пролета моста на готовые опоры», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно специалисты обустраивают на правом берегу системы ливневой канализации и колодцы для будущих очистных сооружений. На заключительном этапе предусмотрели устройство мостового полотна и благоустройство подходов к переправе.

Открыть рабочее движение по обновленному мосту планируют в августе 2026 года. После завершения реконструкции значительно улучшится транспортное сообщение в направлении Кубинки и рабочего поселка Тучково в Рузском округе.