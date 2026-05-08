Мост через реку Нару возле деревни Наро-Осаново отремонтируют к осени

В Одинцовском округе продолжается капитальное обновление моста через реку Нара, расположенного на Можайское шоссе рядом с деревней Наро-Осаново. Работы прохоят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Для удобства автомобилистов ранее организовали временную объездную дорогу. Кроме того, специалисты полностью завершили демонтаж старого аварийного мостового сооружения и приступили к основным этапам строительства нового.

«На площадке задействованы 17 рабочих, три инженерно-технических работника и четыре единицы спецтехники. В настоящее время дорожники завершают устройство буронабивных свай и заливку ростверка, основания фундамента, и проводят работы по армированию следующих железобетонных конструкций нового моста», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас продолжаются земляные работы. Строители вывозят грунт, извлеченный после бурения, и приводят в порядок прилегающие обочины.

Следующими этапами капитального ремонта станут укрепление береговых опор, монтаж пролетных строений и устройство переходных плит. Кроме того, специалистам предстоит переустроить инженерные коммуникации и обновить подходы к мосту.

Открыть рабочее движение по новому сооружению планируют в августе.