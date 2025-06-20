Мост через реку Москву в деревне Поречье капитально отремонтируют к октябрю

Капитальный ремонт моста через реку Москву продолжается в деревне Поречье в Рузском округе. На объекте трудятся свыше 20 рабочих и пять единиц техники.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья отметили, что сейчас специалисты армируют и бетонируют опоры, а также собирают пролетное строение из металла, которое позже установят при помощи кранов.

Ранее на мосту демонтировали дорожное полотно, ограждения, плиты и другие конструкции, а также провели работы по усилению русловых опор. Кроме того, на месте обустроили разворотные площадки для автобусов и временный надземный пешеходный переход.

Движение по обновленному мосту планируют открыть в конце сентября текущего года.