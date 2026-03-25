Мост через реку Маглушу капитально отремонтируют в Истре

Работы пройдут в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Мост соединяет поселок Первомайский с деревней Ильино, и служит важной транспортной артерией для нескольких населенных пунктов — Ильина, Мыканина, Хмолина поселка Октябрьский и других.

По этому маршруту жители добираются до ключевых социальных объектов: школы, детского сада, аптеки, железнодорожной станции «Чеховская» и до других учреждений в Первомайском.

Дорога и мост находились в неудовлетворительном состоянии. Ситуация обострилась в 2023 году, когда из-за подмыва опор движение по мосту закрыли. Жителям пришлось пользоваться объездным маршрутом, и это увеличило путь почти на пять километров.

Проблема была в том, что мост не стоял на балансе муниципалитета и провести капитальный ремонт в рамках действующих программ было невозможно. В 2025 году этот вопрос решили. После завершения всех необходимых процедур дорога была приведена в порядок.

Теперь предстоит восстановить сам мост. В настоящее время готовятся документы для проведения конкурсных процедур.