Мост через реку Лопасню в Чехове капитально отремонтируют к 2027 году

Мост через реку Лопасню в Чехове капитально отремонтируют. На время проведения работ движение организуют по временному сооружению, которое планируют возвести до конца декабря.

Как сообщили в региональном Минтрансе, длина моста составляет около 40 метров. Он находится на дороге Чехов — Кресты — Южный и соединяет микрорайон Ровки с деревней Коровино.

«Сейчас мостовики обустраивают временный мост с тротуарами и объездную дорогу для дальнейшего перезапуска движения для комфортного перемещения автомобилистов и пешеходов. В работах по устройству стальных свай под временный мост, а также отсыпке земляного полотна задействовано восемь специалистов, а также пять единиц спецтехники», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

На мосту восстановят переходные плиты, сформируют проезжую часть моста, подходы и тротуары. Полностью работы завершат к лету 2027 года.