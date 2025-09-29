Мост через реку Клязьму в Мытищах построят в 2028 году

В микрорайоне Пирогово в Мытищах началось строительство нового моста через реку Клязьму. Завершить работы планируют в первом квартале 2028 года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Сейчас здесь ведутся подготовительные работы: смонтированы шпунтовые ограждения котлованов для двух опор моста, полностью пробурены и установлены буронабивные сваи для двух опор», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Реконструкция охватит участок от улицы Комсомольской до Центральной длиной более километра. Здесь построят двухполосный мост рядом со старым, который сейчас в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, появятся разворотные петли, съезды на соседние улицы, пешеходные переходы, тротуары и остановки общественного транспорта.

Новый мост обеспечит дополнительный удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.