Мост через реку Клязьму в Мытищах откроют после реконструкции до конца года

В Мытищах начали устанавливать шумозащитные экраны в районе моста через реку Клязьму в рамках реконструкции Пироговского шоссе и Олимпийского проспекта. Общая готовность объекта достигла 52%, сообщили в Минтрансе Московской области.

Сейчас на площадке работают 47 рабочих, девять специалистов инженерно-технического состава и 12 единиц техники. Строители устраивают основания для будущих экранов на Мытищинской улице и бурят скважины для монтажа буронабивных свай. Всего проект предусматривает более 3,1 тысячи квадратных метров шумозащитных конструкций.

Параллельно продолжается реконструкция моста через Клязьму. Его готовность составляет 89%. Специалисты занимаются антикоррозионной обработкой пролетного строения, дорожными работами, инженерными коммуникациями и сопряжением моста с дорогой.

Рядом с существующим сооружением построят новый двухполосный мост. Также реконструируют участок дороги длиной более 1,1 километра от Комсомольской до Центральной улицы. На прилегающих улицах обустроят разворотные петли и съезды, в том числе на Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую.

Для пешеходов предусмотрены наземные переходы и отдельная зона. Кроме того, на участке появятся остановки общественного транспорта.

Рабочее движение по первому этапу реконструкции планируют открыть до конца 2026 года. Полностью завершить проект рассчитывают в первом квартале 2028 года.

Новый мост должен обеспечить дополнительный выезд из микрорайона Пирогово на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.