Мост через реку Клязьму в Мытищах достроят в 2028 году

Мост через реку Клязьму продолжают строить в микрорайоне Пирогово в Мытищах. Работы планируют завершить в первом квартале 2028 года.

Как рассказали в региональном Минстрансе, готовность проекта сейчас составляет 5%.

«Завершены работы по устройству буронабивных свай на всех опорах моста и бетонированию ростверка. Сейчас строители приступают к армированию стоек опор. Всего будет возведено четыре опоры», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Мост построят рядом с уже существующим сооружением. В рамках проекта также реконструируют дорогу от Комсомольской до Центральной улицы общей протяженностью более 1,1 километра, обустроят разворотные петли и съезды на Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую улицы.

Для безопасности пешеходов обустроят наземные переходы, тротуары и автобусные остановки.

Новый мост улучшит дорожную ситуацию в Пирогово и обеспечит удобный выезд на Мытищинскую хорду и Пироговское шоссе.